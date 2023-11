Météo : Pluie au Sud, soleil voilé puis averses au Nord

En ce début de matinée, ce sont des conditions contrastées qui se sont installées sur le département. En effet le temps est majoritairement paisible sous un soleil voilé par des nuages d’altitude. Cependant la façade Sud, approximativement de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table en passant par Petite-Ile, se trouve sous des grisailles et l’humidité venues de l’océan avec des pluies et averses perdurent une bonne partie de la matinée.

Avant la mi-journée, la couverture nuageuse se densifie dans les hauts et le gris devient la couleur de l’après-midi. Les averses deviennent alors fréquentes et localement de bonne intensité. Difficile d’échapper à la pluie dans l’intérieur, alors qu’une note moins pessimiste se dessine pour le rivage. Le coup de tonnerre n’est pas exclu, prévoient les services de Météo France.

Le vent à dominante Sud ou Sud-Est souffle sans excès avec tout au plus des pointes voisines de 40 km/h vers les plages de l’Ouest et vers la Pointe des Cascades; le littoral Nord-Ouest reste abrité et soumis aux brises comme vers la Baie de Saint-Paul et la Baie de La Possession.

La mer est belle à peu agitée au Nord, mais agitée au Sud.

Au meilleur de la journée, le mercure oscille entre 27 et 30°C près de l’océan, 22 à 24°C dans les cirques et flirte avec les 18°C au Piton Maïdo et au Pas-de-Bellecombe-Jacob.