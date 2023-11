Météo : Le week-end débute sous le soleil

Le bulletin de Météo France Réunion :

Un généreux soleil accueille le réveil des Réunionnais en ce début de week-end.

La matinée est particulièrement ensoleillée puis les nuages de développement diurne s’installent très progressivement le long des premières pentes et laissent échapper tout au plus quelques gouttes. A la mi-journée la couverture nuageuse s’est étoffée, mais un sentiment de beau temps prédomine. Les cirques, les sommets de plus de 1500 mètres d’altitude, les plages de l’Ouest et du Sud-Ouest profitent d’un généreux soleil.

L’après-midi les nuages se morcellent, mais quelques un d’entre eux viennent à déborder le littoral Nord et la région du Sud Sauvage. Le soleil se couche sous un ciel dégagé.

Seul petit bémol à cette radieuse journée, le vent de Sud-Sud-Est qui demeure modéré à assez fort avec des rafales voisines de 40 à 50 km/h. Il rentre sur les plages et sur la côte Est. Alors que les cerfs-volants ne font pas bon ménage avec la foule sur les plages, les couleurs du holi holi volent au vent dans l’Est. Dans l’intérieur des terres le vent est faible.

Les températures maximales sont comprises entre 26 et 28°C sur le littoral, entre 18 et 22°C dans les hauts, 18°C au Pas de Bellecombe et 17°C au Maïdo.

La mer est peu agitée au Nord et agitée au Sud au vent et au déferlement d’une houle australe voisine de 1 mètre 50.