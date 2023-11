Météo : Le soleil reprend du service ce matin, les nuages de retour cet après-midi

Le bulletin de Météo France Réunion :

Le soleil reprend du service ce matin mais avec l’humidité ambiante, les nuages s’installent rapidement sur les reliefs pour donner un ciel menaçant en montagne l’après-midi. De bonnes averses vont se produire des Hauts de l’Ouest jusque dans les montagnes de Saint-Jo, Cirques compris.

Pour une fois le Nord et l’Est sont épargnés sauf Salazie qui pourrait être arrosé. Il fait beau et chaud sur Saint-Denis, La Possession ou Saint-Benoit. Le vent de Nord-Est s’accélère à partir de la Grande Chaloupe en allant vers Saint-Gilles, 60 km/h en rafales, ça souffle également autour de Saint-Philippe et dans le couloir des Plaines.

Les températures remontent et les 30 degrés sont de nouveau approchés en bord de mer.

La mer est généralement peu agitée.