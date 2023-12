Météo : Le soleil pour les bas, les nuages pour les Hauts

Le bulletin de Météo-France :

L’entrée dans le mois de décembre se fait sous les nuages aux premières heures du jour sur une bonne partie du département, mais le soleil gagne du terrain par le nord. Le ciel va donc rapidement se nettoyer avant que les nuages de pente entrent en scène. À la mi-journée, joli contraste entre un bord de mer sous le soleil et un ciel des Hauts de plus en plus gris. Les premières averses ne tardent plus trop, elles se concentrent principalement dans le sud, pas de grosses pluies à prévoir, plutôt des phénomènes isolés sans grande importance.

Le vent de Nord reste sur son allure d’hier avec des rafales proches de 50 km/h sur les plages, légèrement plus au Gros Piton Sainte-Rose.

Mer agitée dans l’ouest et le sud par une petite houle australe.

Températures estivales avec 32 à 33 degrés sur les plages, 24 à 26 dans les Cirques, proches de 20 degrés sur les principaux sommets.