Météo : Du soleil pour toute l’île

Le bulletin de Météo-France :

Le début de journée est à nouveau clément avec des conditions bien ensoleillées sur l’ensemble de l’île. Au fil des heures, les nuages s’installent à mi-pentes et le ciel des hauts tourne progressivement au gris pour l’après-midi même si les éclaircies résistent plus longtemps dans les cirques. Ces nuages débordent par moments sur le littoral et distillent quelques gouttes de pluie dans l’intérieur de l’île au cours de l’après-midi avec une légère préférence pour les hauts du Nord. Le soleil se maintient sur les plus hauts sommets du côté du Piton des Neiges et du Grand Benare alors que le Piton de la Fournaise peut temporairement se retrouver accroché par les nuages en milieu de journée.

Les brises prédominent en journée.

Les températures maximales sont stationnaires et varient entre 29 et 31°C en bord de mer, 23 à 27°C dans les cirques, 17 à 20°C vers 2000 mètres d’altitude.

La mer est agitée au Sud et à l’Ouest au déferlement d’une petite houle de Sud-Ouest proche de 1 mètre 50.