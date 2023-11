Météo : Du soleil avant la pluie en fin de journée

L'île se réveille sous un temps sec et souvent peu nuageux. Cependant, à la faveur d'une masse d'air humide et d'un flux devenant faible, une évolution diurne marquée se met en place rapidement.

Ce mardi, le soleil va briller en matinée. Puis, les nuages prennent d’abord possession des premières pentes puis se développent sans frein et envahissent alors l’ensemble de l’intérieur de l’île. Ils finissent par déborder sur le littoral, à l’exception des zones situées entre Saint-Pierre et les plages, où les éclaircies résistent. Les averses associées à cette situation sont nombreuses et parfois marquées, notamment sur le massif du Volcan, les Plaines, Salazie ou encore le Nord-Ouest. Un coup de tonnerre localisé n’est pas exclu.

En matinée, le vent d’Est à Sud-Est accélère entre Saint-Joseph et la Pointe de l’Etang-Salé, ainsi que de Champ Borne à la Grande Chaloupe, avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h. Ailleurs les brises dominent. Le vent tend à faiblir en journée, mais des rafales sont possibles sous les plus fortes averses.

La mer est peu agitée, localement agitée au large du Sud-Sauvage, prévoient les services de Météo Fance Réunion.

Au meilleur de la journée, le mercure oscille entre 26 et 29°C sur le littoral, 23 à 24°C dans les cirques et 15 à 16°C entre Piton Maïdo et Pas-de-Bellecombe-Jacob.