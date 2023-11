Météo : Du beau temps pour toute l’île ce matin

Le soleil va briller sur la plus grande partie de La Réunion ce lundi matin. Quelques nuages devraient faire leur apparition plus tard dans la journée.

Le bulletin de Météo-France :

L’Alizé soutenu de la semaine dernière faiblit notablement et laisse place à un régime de brises généralisé.

De ce fait, les nuages porteurs d’averses peinent à pénétrer sur l’île en cette fin de nuit sur le littoral Nord et Est. Cependant, suite à la mise en place de la brise de mer après le lever du jour, quelques passages nuageux temporaires arrivent à s’enfoncer dans les terres et déversent quelques ondées anecdotiques de la Pointe de la Table au Chef-lieu. Ces nuages se dissipent rapidement et les éclaircies font leur retour sur l’ensemble du territoire.

Ensuite, les nuages de pente prennent possession de l’intérieur, et finissent par déborder sur le littoral en journée, notamment à l’Ouest et au Nord. Ils sont accompagnés de quelques ondées peu intenses sur les Hauts correspondants. Les sommets demeurent dégagés, et les littoraux s’étendant de la Pointe au Sel au Sud Sauvage au Sud, et de Sainte-Rose à Saint-André au Nord, conservent de belles éclaircies.

La mer est tout au plus agitée de Saint-Pierre à Champ-Borne en passant par Saint-Philippe, sous l’effet d’une petite houle de Sud-Est vers 1 mètre 50 et continuant de s’amortir.

Les températures sont stationnaires pour le moment.