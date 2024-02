Météo France annonce une dégradation des conditions météorologiques à La Réunion à partir de vendredi soir et dans la matinée de samedi. Le soleil devrait revenir dans l'Est à partir de dimanche.

Les prévisions de Météo France pour vendredi soir et de samedi matin

En fin de nuit et début de matinée, temps humide dans l’Est, nuageux, mais encore sec dans l’Ouest. Mais rapidement, l’ambiance devient bien humide sur le département et les averses se déclenchent sur une grande partie du département. Elles sont fortes sur les zones de l’Est et du Sud-Est. Ce temps perturbé se poursuit l’après-midi avant une amélioration attendue en soirée.