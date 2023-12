Météo : De la pluie pour l’Est

Le bulletin de Météo-France :

La matinée commence sous un temps humide et nuageux sur une moitié Est. En effet, des averses sont attendues sur la façade au vent en privilégiant la zone allant de Sainte Rose à Saint Joseph.

Partout ailleurs, notamment sur les régions de l’Ouest et du Sud-Ouest, le risque de pluie est faible.

La masse d’air étant instable, des averses se déclenchent dans l’intérieur de l’île avant la mi-journée et se poursuivent tout au long de l’après midi. Elles sont localement modérées à fortes en particulier sur les hauts de l’Ouest et du Nord et peuvent prendre un caractère orageux.

Le littoral conserve d’agréables éclaircies et les averses semblent se cantonner sur les zones de bord de mer de la Possession à Saint Gilles. L’évolution est ensuite favorable en soirée.

Le vent est faible à modéré de secteur Est, les rafales ne dépassent pas les 40 km/h sur la région de Saint Pierre et de Sainte Marie. Il prend une composante Nord-Est sur le Port vers la mi-journée. Les brises prédominent ailleurs.

La mer est agitée sur les côtes Ouest, Sud et Sud-Est au déferlement d’une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 2 mètres. Elle est peu agitée sur le Nord.