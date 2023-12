Météo à La Réunion : Une seconde partie de semaine plus humide

Selon cycloneoi.com, les conditions météorologiques pourraient se dégrader dans les prochains jours. Un axe pluvieux Réunion/Maurice se développe. Un « temps maussade à pluvieux est envisagé jeudi et vendredi« .

De son côté, Météo France évoque des pluies non significatives dès cette nuit, mais la présence d’une masse d’air chaude et plus humide ce jeudi. « Les nuages envahissent alors l’ensemble des Hauts et finissent par déborder sur le littoral. Les averses associées sont parfois modérées, notamment sur les Hauts du Nord et du Nord-Ouest« , indiquent les prévisionnistes.

Les pluies pourraient être plus importantes vendredi : « Notre île reste dans un environnement plutôt humide qui se traduit par un ennuagement de plus en plus important au fil des heures, surtout sur les pentes et dans l’intérieur. Les côtes exposées à l’alizé de Sud-Est profitent de conditions météorologiques plus favorables. Ailleurs, des averses se développent, avec parfois des intensités significatives. »