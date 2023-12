Météo à La Réunion : Un réveillon de Noël pluvieux annoncé

Les conditions météorologiques devraient à nouveau se dégrader les 24 et 25 décembre à La Réunion. Météo France prévoit un temps humide et instable durant le réveillon de Noël mais aussi le lendemain. Les pluies devraient notamment concerner le Nord-Ouest de La Réunion. Des précipitations sont notamment attendues dans le secteur de la Route du Littoral.

Prévisions de Météo France

Le temps humide et instable est de retour à l’approche de Noël. Si la matinée est correcte avec un ciel qui se voile de plus en plus par le nord, le ciel est couvert l’après-midi sur toute l’île, la pluie ne tarde plus trop. Des épisodes pluvieux par moment assez marqués devraient se succéder pendant 2 jours, la tournée du Père Noël devrait être bien arrosée, notamment sur la route du littoral.

Le vent de Nord-Ouest souffle sur les plages et toute la côte Est, les températures ne sont pas très élevées par manque de soleil mais l’ambiance est particulièrement moite. L’épisode de houle australe n’est pas terminé, la mer reste donc agitée dans l’ouest et le sud.