Météo à La Réunion : Le vent se renforce, les pluies arrivent

Météo France confirme la dégradation des conditions météorologiques à La Réunion, mercredi et jeudi. Les rafales de vent seront assez marquées dès aujourd’hui et pourront atteindre 80 km/h sur les côtes et 95 km/h sur les hauteurs. Une vigilance jaune vents forts est d’ailleurs en vigueur dans les secteurs Nord, Sud et Sud-Est de l’île.

Les prévisionnistes expliquent qu’un anti-cyclone actuellement positionné au Sud des Mascareignes et une dépression située le long de Madagascar vont contribuer à générer une zone pluvieuse à l’Ouest de La Réunion. Le département devrait éviter les conditions les plus difficiles mais sera tout de même concerné par des pluies. Les cumuls ne devraient pas être significatifs sur la journée de mercredi.

Les premières pluies sont prévues à la mi-journée sur l’île. Dans la nuit, les précipitations vont se renforcer sur une grande partie de l’île. Des orages ne sont pas exclus, mais devraient pour la plupart rester en mer.

Météo France précise que les rafales de vent vont gagner en intensité dans la journée de jeudi et pourront atteindre 110 km/h sur les pentes du Volcan. Une vigilance orange vents forts dans le Sud-Est est envisagée.

Enfin, les prévisionnistes indiquent que les sorties en haute montagne sont déconseillées, en particulier dans le massif du volcan, en raison du vent fort et des pluies, durant le passage de cette dégradation.