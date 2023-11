Météo : Une journée ensoleillée dans l’ensemble

Au lever du jour, le ciel est dégagé sur l'ensemble de l'île dans une atmosphère plus fraîche que les jours derniers. Quelques nuages, portés par le flux d'alizé, peuvent néanmoins flirter avec la côte de Saint-André à Saint-Joseph en passant par la route des Laves et même y apporter quelques gouttes en début de journée.

La matinée est ensuite bien ensoleillée dans l’ensemble avant la formation habituelle des nuages de pente qui prennent progressivement possession des lieux, indiquent les services de Météo France Réunion.

A la mi-journée, la grisaille s’est bien installée dans l’intérieur et déborde même en direction de l’Est et du Sud un peu plus tard dans l’après-midi. Quelques faibles averses se déclenchent alors ici ou là mais les cumuls de pluie restent anecdotiques. L’atmosphère demeure très sèche au-delà de 1800 mètres d’altitude, les sommets profitent ainsi d’un généreux soleil toute la journée, tout comme les cirques qui restent plutôt lumineux.

Les températures maximales restent au-dessus des normales de saison. On attend 26 à 30°C sur le littoral au meilleur de la journée, 24°C dans Cilaos et entre 19 et 21°C au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

Le vent d’Est à Sud-Est est faible à localement modéré sur les côtes exposées du Nord et du Sud de l’île.

La mer est agitée au Sud avec la présence d’une houle de Sud-Sud-Ouest voisine de 1 mètre 50 qui poursuit son amortissement. Elle est peu agitée au Nord au déferlement d’une petite houle d’alizé voisine d’un mètre.