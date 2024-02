Menace de grève dans le BTP: La FRBPT renvoie la balle dans le camp de l’État

Ce jeudi, l’intersyndicale avait dénoncé la décision unilatérale de la FRBTP de fixer une recommandation patronale de hausse des salaires bien inférieure à l’inflation, comprise entre 0,5 et 1,6% dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Une fourchette qui est estimée bien trop basse comparée à l’inflation, indique l’intersyndicale des salariés du BTP composée de la CFDT, la CGC, la CGTR et FO.

Le patronat estime que la revendication de l’intersyndicale d’aligner la hausse salariale sur à minima l’inflation, qui dépasse les 3% sur un an, ne peut se faire en raison des marges brutes du secteur, en deçà des 5%. « Nos entreprises ne peuvent pas partager une richesse qu’elles n’ont pas. On a été force de proposition, on a vu l’ensemble du monde politique, des collectivités et les services de l’État, les ministres quand ils sont venus et à chaque fois nous avons été au moins écoutés mais jamais entendus », regrette Rudolph Lorion.

Depuis la crise du Covid, le secteur fait face à un nombre croissant de difficultés, entre l’explosion du coût des matières premières mais aussi, localement, à la fin de grands chantiers régionaux, cumulés à la baisse du nombre de construction de logements et au rallongement des délais de paiement. C’est ce qu’à rappelé Rudolph Lorion.

Il ajoute : « nous avons fait une recommandation patronale. Si nos demandes sont prises en compte (NDRL : par l’État) dans un avenir proche, il est possible que nous retournions à la table des négociations ».