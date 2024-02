Mayotte : vers un blocage total de l’ile

« Dès ce soir reblocage total sans aucun aménagement. Pas de passage pour les services d’urgences quelconques, ni soignants, ni piétons. Tous les maires de Mayotte sont invités à fermer leurs établissements et les pontons qui servent à prendre les bateaux ainsi que les plages seront bloqués. Un appel à l’immobilisation le mardi prochain sur le chef lieu pour fermer toutes les administrations de l’état et les associations d’aides aux étrangers« .

Voila le message qui circule actuellement à Mayotte. Un appel au blocage total de l’ile. Des barrages partout et même les urgences ne pourront plus passer. Les barges seront immobilisées et mardi, fermeture sous la pression des manifestants de toutes les administrations et associations d’aide aux étrangers de Mamoutzou.

Les barges bloquées, les liaisons entre Petite Terre et Grande Terre sont aussi impossibles. Sauf à prendre une vedette privée ou un Zodiac contre espèces sonnantes et trébuchantes pour effectuer la traversée. Cette situation fait au moins quelques heureux…

Loin de se calmer, la situation ne fait qu’empirer de jour en jour.