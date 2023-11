Maya Kamaty à l’Olympia en première partie de Manu Payet

« Avec Manu Payet on se connaît depuis deux ans, il est venu manger au Zinzin (le restaurant de Gilbert Pounia à Grand-Bois, Ndlr), on est tombé camarades. Il est venu voir mon concert à la Boule Noire à Paris en septembre 2022 et je suis allée voir son spectacle deux fois », explique Maya Kamaty au téléphone.

L’humoriste réunionnais avait déjà voulu inviter la chanteuse et musicienne réunionnaise sur scène lors d’un spectacle au théâtre de la Madeleine à Paris, mais le projet n’avait pu aboutir. Ce sera partie remise à l’Olympia le 9 décembre prochain, à l’occasion du spectacle « Emmanuel 2 ». C’est son père Gilbert Pounia qui avait fièrement lâché l’information au public lors d’un concert de Ziskakan le mois dernier à Saint-Gilles.

« J’essaie de ne pas trop stresser », confie en rigolant Maya Kamaty quand on l’interroge sur ce concert, forcément à part, sur la prestigieuse scène parisienne. De plus en plus influencée par l’electro, elle se produira en solo, « en mode Dj ».

L’ubérisation des artistes

« C’est plus simple aussi techniquement d’être seule. Je vais chanter pour la première fois des morceaux de l’album Sovaz qui sort en mars », se réjouit Maya Kamati. « Le lendemain du concert je pars en tournée en Inde, en formule solo aussi pour des raisons budgétaires. Cette formule me permet de jouer et de me faire connaître, mais mes musiciens me manquent fort ».

La musicienne, qui évoque « l’ubérisation » de son métier par l’industrie musicale, dit poursuivre un objectif de longévité dans un milieu dans lequel elle baigne depuis marmay. « Il n’y a pas beaucoup de trentenaires qui peuvent dire qu’ils aiment leur travail, qu’ils maîtrisent ce qu’ils font. J’ai une équipe soudée et on travaille tous ensemble », souligne-t-elle.

Les 29 et 30 mars 2024, pour marquer la sortie de son troisième album, elle se produira au Téat Saint-Gilles, avec une invitée de marque qu’elle a choisi personnellement pour cette soirée « dalonaz », la chanteuse brésilienne Flavia Coehlo.

« J’ai déjà joué deux fois à Fougères, qui est un village paumé en Bretagne, mai je n’ai jamais pu jouer à Lespas à Saint-Paul. Il y a des endroits dans notre pays où on ne peut pas jouer, sans parler du fait qu’il faut batailler pour avoir un cachet décent. Au tout départ de ma carrière, j’étais payée 90 euros par concert, aujourd’hui c’est 200 euros. Dans la tête des gens on joue partout, on a la belle vie, mais voilà comment je suis rémunérée », assène Maya Kamaty.