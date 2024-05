L’Esport Réunion : Plongée dans la faille ce week-end

Les premières épreuves de la nouvelle saison de L’Esport Réunion se déroulent actuellement. Après les combattants de Valorant le week-end dernier et les joueurs de Rocket League ce mercredi, ce sont les héros de League of Legends qui entreront l’arène samedi et dimanche.

La compétition sera à suivre sur Twitch. Les horaires seront communiqués sur les réseaux sociaux de la LER.

Un tournoi inaugural sur deux jours

Le format du championnat de La Réunion change cette année. Les joueurs devront sur chaque jeu participer à des “play-ins” pour se qualifier pour les “play-offs”.

La phase qualificative s’étale de mai à juillet et se déroulera à travers trois tournois distincts. Le premier prend place aujourd’hui.

Le tournoi est divisé en deux journées. Ce samedi, chaque équipe s’affrontera une fois pour déterminer les positions de chacune sur l’arbre de la phase à élimination directe qui prendra place dimanche.

Valorant et Rocket League : premiers tournois terminés

Les joueurs de Valorant ont été les premiers à s’affronter lors du tournoi inaugural des play-ins. No Fear s’est imposé et rafle déjà 1.000 points. NF Bushido s’est incliné en finale et obtient 800 points. Exhaust complète le podium et remporte 600 points qui compteront pour la qualification. Legends termine 4e, devant La Meute E-Sport, MILS, NF Namektoys et Poney No Justu se classe sixième.

Les pilotes de Rocket League ont aussi terminé leur premier tournoi. PNJ X IDMR s’est imposé et rafle 1.000 points devant Exhaust (800 points). Legends complète le podium avec 600 points.