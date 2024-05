L’Esport Réunion : Début de la compétition ce week-end

La nouvelle saison du championnat de L’Esport Réunion débute ce samedi avec un format inédit. Les équipes réunionnaises sont inscrites sur trois jeux différents : League of Legends, Valorant et Rocket League. La compétition s’étalera sur toute l’année, de mai à novembre, un véritable engagement sur la durée est donc demandée aux participants. Une phase de qualification (play in) permettra de sélectionner lors du Geekali ceux qui pourront prendre part à la phase éliminatoire (play off) avant une dernière étape : les finales, les 7 et 8 décembre.

Les champions de chaque catégorie se verront offrir une participation à la Gamers Assembly (si le jeu en question est en compétition lors de la prochaine édition). Un « prize money » de 500 euros sera délivré au 2ème et un chèque de 250 euros sera remis au troisième.

Une phase qualificative en trois tournois

Le play-in s’étalera de mai à juillet sur les trois jeux en compétition. Trois tournois seront organisés dans chaque discipline durant cette période.

À chaque tournoi, une première journée verra toutes les équipes s’affronter chacune une seule fois (en Best of 1) pour déterminer les huit meilleures d’entre elles. Celles-ci se qualifieront pour la phase d’élimination directe le lendemain.

Des points seront distribués à la fin de chacun des tournois. Un classement final en découlera et définira les équipes qui pourront prendre part, après le Geekali, aux play-offs.

La compétition commence ce week-end avec Valorant. Les joueurs de Rocket League se retrouveront eux le 8 mai. Les héros de League of Legends entreront dans l’arène durant le week-end du 11 et 12 mai.

Tous les matchs seront retransmis en direct et commentés sur Twitch. Toutes les informations sont à retrouver sur le Discord de la LER.