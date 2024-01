Les fidèles accueillent les curieux aux marches sur le feu

Chaque année, le Dry January gagne en popularité en France, offrant une opportunité à des milliers de personnes de débuter l’année en renonçant à l’alcool pendant un mois. Cette tendance s’inscrit dans un contexte où de plus en plus de Français cherchent à modérer leur consommation d’alcool, conscients des risques associés à une consommation excessive. À La Réunion, plus de 450 personnes meurent chaque année à cause de l’alcool.