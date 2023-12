Les éclaircies résistent sur le littoral

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Fin de nuit et début de journée sous les nuages avec des averses sur l’Est réunionnais et notamment sur les contreforts du Volcan entre Sainte-Rose et Saint-Joseph. Ces averses peuvent temporairement déborder sur le littoral Sud-Ouest vers Saint-Pierre. Ailleurs, et notamment sur le Nord-Ouest, les conditions sont plus clémentes avec un temps sec et lumineux.

Au fil de la matinée, les développements nuageux s’imposent dans l’intérieur et s’accompagnent d’averses avant la mi-journée, localement marquées comme dans les hauts du Sud-Ouest. Elles épargnent la majorité du littoral où les éclaircies résistent, notamment sur les littoraux Nord et Est du département.

Les températures maximales atteignent les 28 à 31°C sur le littoral, 18 à 21°C au Maïdo et au Volcan, et 24 à 27°C dans les cirques.

Le vent d’Est à Nord-Est est modéré sur les côtes exposées avec des rafales de 40 à 50 km/h de Sainte-Rose à Saint-Joseph et vers la Pointe des Galets. Il souffle temporairement du Nord-Ouest en journée le long des plages avec des pointes de 40 km/h. Partout ailleurs, les brises dominent.

La mer est peu agitée à agitée.