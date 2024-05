Les chasseurs de déchets se décarcassent

Le site Bandcochon.re a choisi cette semaine de se focaliser sur les carcasses de voitures prises par ses contributeurs.

« Comme d’habitude, de tout et du n’importe quoi dans les dépôts et surtout des véhicules hors d’usage », commente Jacques Aulet, administrateur du célèbre site participatif dédié à la traque aux dépôts sauvages de déchets.

« La moitié des photos de cette semaine concerne les carcasses de voiture. On en trouve partout : mécanos marron dans les cités, cours de particuliers, bords de routes en ville et dans la campagne et dans les champs d’agriculteurs ! », liste-t-il ces endroits improbables où ces véhicules désossés n’ont pourtant rien à faire là.