Législatives : Suivez les résultats dans la 2e circonscription

Frédéric Maillot appelle au désistement républicain. Au moment de commenter les premiers résultats de ce 1er tour qui le placent en tête devant Valérie Legros et Alexandre Laï Kane Cheong, le député sortant en appelle au « désistement républicain » pour faire barrage à la candidate du RN Valérie Legros. « Do moun la vu que le travail l’était là (…) Être en tête ça veut dire que le travail a payé », a-t-il affirmé dans son QG de Sainte-Marie aux côtés de l’élue régionale Céline Sitouze. Selon des résultats provisoires, Frédéric Maillot obtient 29,6% des suffrages exprimés, Valérie Legros 26,8% et Alexandre Laï Kane Cheong 24,8%. Suivent Nadia Ramassamy avec 10% et Mario Lechat 4,6%.