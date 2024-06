Législatives : La plateforme d’Ericka Bareigts positionne ses candidats dans les 5e et 6e circonscriptions

"Cet accord partiel est un bon accord" maintient Ericka Bareigts. La cheffe de file de la Plateforme réunionnaise a dévoilé ce samedi aux côtés de ses soutiens (Banian, Ansanm, PS, PCR, EELV) les noms des candidats retenus pour les législatives à venir dans les 1ère, 5e et 6e circonscriptions. Si la candidature de Philippe Naillet ne faisait aucun doute, en raison de l'accord partiel obtenu mercredi soir au sortir de la réunion qui s'est déroulée au siège du Territoire de l'Ouest, l'incertitude demeurait néanmoins pour les deux dernières circonscriptions. Et ce sont respectivement Anne Chane-Kaye-Bone Tavel (Banian) et Alexandre Laï-Kane-Cheong qui porteront les couleurs de la plateforme pour un scrutin qui sera particulièrement disputé dans l'Est de l'île.

Pour rappel, l’absence d’un accord global a suscité des réactions diverses au sein de la gauche réunionnaise. Huguette Bello avait déclaré ce jeudi que « l’heure n’était pas aux divisions », appelant à une « unité » et à un accord « global » (« Huguette Bello dénonce l’accord partiel et appelle à l’union »). Selon elle, cet accord partiel repose sur des arguments « fallacieux » et constitue une « injure » au travail des six députés sortants (« Législatives : La demi-union de la gauche réunionnaise »).

Un accord partiel jugé positif

Ericka Bareigts fait une toute autre lecture de cet accord partiel obtenu mercredi soir. Elle a présenté Philippe Naillet (PS) comme candidat pour la 1ère circonscription, Anne Chane-Kaye-Bone Tavel (Banian) pour la 5e et Alexandre Laï-Kane-Cheong pour la 6e. « Ce rassemblement de partis nationaux et locaux forme cette Plateforme réunionnaise, » a-t-elle déclaré. Cet accord, bien que partiel, est considéré comme « un pas important vers l’unité de la gauche », estime la première secrétaire fédérale du Parti socialiste.

Pour rappel, concernant les circonscriptions 4, 5 et 6, aucune entente n’a été trouvée. La cheffe de file de la Plateforme réunionnaise a expliqué que l’absence d’accord total résulte d’un processus de rééquilibrage des forces au sein du Nouveau Front populaire. « Le Nouveau Front populaire, que nous représentons, a rééquilibré les forces en fonction des résultats des dernières élections européennes », a-t-elle précisé. Elle ajoute : « Au niveau national, la France insoumise (LFI) a réduit sa représentation, passant de 62% à 42% des circonscriptions, tandis que le groupe composé du Parti socialiste, d’Europe Écologie-Les Verts et du Parti communiste français est passé de 38% à 58% ». Pour Ericka Bareigts, ce rééquilibrage était nécessaire pour « mieux refléter les résultats des dernières européennes » mais aussi, « pour assurer une représentation plus juste ».

4e circonscription : Une absence stratégique de candidature

Ericka Bareigts a également abordé la question de l’absence de candidat pour la 4e circonscription. « Nous ne présentons pas de candidat dans la 4e circonscription, car les candidats potentiels n’étaient pas prêts pour cette élection et étaient davantage préparés pour les municipales », a-t-elle expliqué. « Nous exigeons que les candidats aux Législatives se concentrent uniquement sur leur mandat de député. L’Assemblée nationale de demain aura une configuration que nous n’avons jamais vécue en France. Nous avons besoin de députés totalement investis dans cette mission », a insisté la patronne du PS local.

Pour Ericka Bareigts, la situation politique actuelle exige une mobilisation totale contre le Rassemblement national. « Nous devons être prêts à affronter une possible majorité absolue du RN ou une majorité relative », a-t-elle averti. Elle a insisté sur la nécessité d’avoir des députés « qui comprennent l’importance de leur rôle et qui sont prêts à se battre pour les intérêts de leurs électeurs à l’Assemblée nationale ».

Un programme pour « réveiller l’abstention«

Se disant conscients du défi posé par l’abstention massive, les membres de la plateforme ont présenté le programme des « 100 premiers jours » du Nouveau Front populaire. Un programme fait pour « réveiller l’abstention » et co-construit « avec le Parti socialiste, Europe Écologie-Les Verts, le Parti communiste français et LFI », avec des mesures pour le pouvoir d’achat comme l’augmentation du SMIC à 1.600 euros nets, l’écologie, le blocage du prix des loyers, la taxation des gros profits, l’amélioration des services de santé ou encore l’abrogation du 49-3.

« Il y a une cohérence politique, un programme Nouveau Front populaire, une union de cette grande plateforme qui réunit, je le redis, tous les partis nationaux et locaux de gauche », conclut Ericka Bareigts.

Député sortant de la 1ère circonscription, Philippe Naillet, qui aura pour suppléante Brigitte Adame, est un des rares députés faisant partie de l’accord partiel obtenu par la plateforme Bareigts et la plateforme Bello. Il est donc officiellement candidat de ce Nouveau Front populaire. Le socialiste appelle les électeurs de la ville-circonscription à ne pas succomber « à l’effet de mode » que représente le Rassemblement national, car dit-il, « la mode, c’est un danger, la mode meurt jeune ». « Le Rassemblement national, surfe, je le redis, sur le désespoir. Le RN est une imposture, demain le Rassemblement national au pouvoir appliquera la même politique que Macron », assure l’ancien premier secrétaire fédéral du PS local.

Membre de la Plateforme réunionnaise, Patrice Selly justifie la candidature d’Anne Chane-Kaye-Bone Tavel dans la 5e circonscription. Le président de Banian appelle par ailleurs le député sortant Jean-Hugues Ratenon à faire preuve de « clarté politique » vis-à-vis des électeurs, dénonçant sa « proximité » avec le secrétaire départemental du Rassemblement national Johnny Payet.

Anne Chane-Kaye-Bone Tavel, qui aura pour suppléant Judex Therméa, mise sur sa candidature pour porter trois priorités pour la 5e circonscription, à savoir la sécurité, le logement et le pouvoir d’achat. « Trois thématiques liées aux problématiques des habitants de la circonscription », indique la conseillère régionale.

De son côté, Maurice Gironcel met en avant le soutien à Alek Laï-Kane-Cheong (« Législatives : Alek Laï-Kane-Cheong sera soutenu par la plateforme d’Ericka Bareigts ») pour porter haut les couleurs d’un projet « fait par et pour les Réunionnais« . « C’est un projet qui correspond aux attentes de la population, qui règle les problèmes d’urgence sociale, en particulier le pouvoir d’achat, la vie chère, le problème de logement, les problèmes environnementaux« , déclare le président du PCR. Des sujets qui tiennent « également à cœur » à Alek Laï-Kane-Cheong, poursuit le maire de Sainte-Suzanne.