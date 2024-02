Le Village Réunion au cœur du Salon International de l’Agriculture

Le Village Réunion sera implanté au cœur du Salon International de l’Agriculture 2024. L’excellence des agriculteurs et des artisans de l’île sera mise en l’honneur sur un espace de 800 m2 au Pavillon des régions d’Outre-Mer et du Monde situé à l’étage dans le Hall 5.2 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Du 24 février au 3 mars, 32 agriculteurs et artisans locaux représenteront le savoir-faire local.

Un accent particulier sera mis sur le cœur des traditions culinaires réunionnaises. Les visiteurs seront accueillis comme dans les tables d’hôte de l’île où ils pourront découvrir, de redécouvrir, de déguster et de consommer des produits d’excellence péi dont les incontournables, tels que la vanille, les fruits, les confitures, confiseries, fruits déshydratés, chips, confiseries lontan épices, achards, sirop, rhums, bières, huiles essentielles, plantes aromatiques et médicinales, miel, chocolat, boucherie et la charcuterie “made in Réunion”.

Une ambiance de séga et de maloya planera sur ce Village Réunion durant les 10 jours de l’évènement, tandis que la cheffe Sabine Dijoux mettra l’eau à la bouche du public en proposant des recettes imaginées à partir des produits locaux. Des « experts destination » seront par ailleurs sur place pour informer et promouvoir la destination Réunion auprès des visiteurs.

Entre la location de l’emplacement, l’aménagement des stands, le fret, la promotion, l’accompagnement des filières à l’export et les animations proposées, au total, pour cette nouvelle opération séduction, qui vise à faire rayonner les produits péi, les producteurs et le territoire, ce sont 905.000€ qui sont alloués, répartis entre le Département et ses partenaires, à savoir la Région qui participe à hauteur de 220.000€ et l’IRT à hauteur de 40.000€.