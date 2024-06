Le Tampon : Patrice Thien Ah Koon succède à son père

À l'occasion d'un Conseil Municipal exceptionnel, les élus du Tampon ont dû élire le nouveau maire qui doit succéder à André Thien Ah Koon, rendu inéligible par une décision de justice. C'est finalement son fils et unique candidat, Patrice Thien Ah Koon, que les conseillers municipaux ont placé à la tête de la mairie.

Ce lundi 24 juin marque la fin d’une page politique de 40 ans à la mairie du Tampon. Condamné à cinq ans d’inéligibilité, André Thien Ah Koon, est forcé de quitter son poste de maire.

L’ordre du jour du Conseil municipal du Tampon était donc d’élire le remplaçant d’André Thien Ah Koon. Après plusieurs tractations et rumeurs, c’est finalement Patrice Thien Ah Koon, le fils de l’ancien édile et unique candidat, qui hérite du fauteuil de maire.

L’opposition représentée par Monique Bénard a salué le travail réalisé par André Thien Ah Koon et n’a pas présenté de candidat : « Nous tournons une page, avec gratitude pour le passé et espoir pour le futur. Je respecte l’homme et le travail accompli, même si nous étions opposés« , a-t-elle déclaré.

49 élus ont pris part au vote, 41 ont soutenu le choix de Patrice Thien Ah Koon, sept ont voté blanc et un bulletin nul a été enregistré. « Je ne suis pas un maire de transition, je suis un maire de continuation et d’action« , a affirmé le nouveau maire après avoir enfilé l’écharpe républicaine.

De nombreux élus de premier plan ont fait le déplacement pour assister à ce moment historique dans l’histoire de la politique à La Réunion. Les édiles sudistes Michel Fontaine, Yves Ferrère, Olivier Rivière, Mathieu Hoarau et Bachil Valy étaient présents ainsi que le président du Département, Cyrille Melchior.

Un au revoir plein d’émotions

Le 23 mai dernier, André Thien Ah Koon était condamné à 6 mois de prison avec sursis pour prise illégale d’intérêts dans le dossier de la SPL Sudec. Le tribunal de Saint-Pierre avait estimé que l’embauche de Christelle Mondon, la sœur de son adjointe, à la tête de la Société publique locale, caractérisait un délit.

En conséquence, le maire historique du Tampon s’était vu déclaré inéligible et devait rendre son écharpe de maire. Il y a quelques jours, c’est au bord des larmes que TAK annonçait qu’il quittait la mairie après avoir rappelé tous ses accomplissements pour la commune. Le même jour, la Chambre du conseil confirmait la décision de la Cour d’Appel.