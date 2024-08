[Le podcast de Pierrot Dupuy] De « slava Ukraini » à la polémique sur le port du voile

Dans l’attente de la nomination par le président de la République du nouveau (ou de la nouvelle) Premier(e) ministre, nous allons continuer notre tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale.

Du côté du conflit russo-ukranien, l’Ukraine poursuit ses avancées en territoire russe, contrairement à ce que raconte Vladimir Poutine.

Pour des raisons tactiques, les généraux ukrainiens entretiennent ce qu’on appelle un « brouillard de guerre », restreignant au maximum les informations sur le déroulé de l’opération, de façon à ce que les Russes ne se servent pas des détails qu’ils seraient susceptibles de donner. Les soldats sur le terrain ont pour consigne de ne poster aucune vidéo, aucune information sur les réseaux sociaux. Et celles qui le sont, soit ont plusieurs heures ou jours de retard, soit sont destinées à tromper l’ennemi.

Les seules informations viennent donc du côté russe. Et même eux reconnaissent les avancées des Ukrainiens.

Depuis 10 mois des médias, des « experts divers » (de l’éditorialiste au général en passant par le diplomate …) en tant que chroniqueurs sur les mêmes médias, ainsi que des comptes sur Twitter (maintenant X) affirment que la Russie avance irrémédiablement et que l’Ukraine n’a d’autre choix que de négocier un cessez-le-feu et d’accepter de céder à la Russie les territoires qu’elle occupe dans le Donetsk. En fait, quelques centaines de km2 gagnés sur tout le front au prix de 1200 morts ou blessés par jour. Et là, en 6 jours, l’Ukraine occupe déjà 1.000 km2 en territoire russe !

Ça me rappelle une déclaration de Vladimir Poutine qui avait affirmé : « Quiconque interférera fera face à des conséquences auxquelles vous n’avez jamais été confrontés« , faisant implicitement allusion à l’utilisation de l’arme nucléaire. Contre les soldats ukrainiens, mais également contre les capitales européennes. Souvenez-vous de ces vidéos diffusées sur les télévisions russes de missiles nucléaires se dirigeant à vitesse hypersonique vers Paris ou Londres, et soi-disant capables de les détruire totalement en quelques minutes…

Les fameuses lignes rouges qu’il ne fallait pas franchir. La menace a en partie fonctionné puisque les puissances occidentales n’ont cessé de s’auto-limiter : pas de chars, avant de finir par en envoyer. Pas de F-16, avant de finir par les envoyer. Interdiction d’utiliser les armes occidentales sur le territoire russe, avant de finir par les autoriser.

Mais le franchissement de la frontière était un tabou tellement fort que même Vladimir Poutine a fini par s’auto-persuader que jamais les Ukrainiens n’oseraient la franchir. Au point de ne mettre quasiment que des conscrits pour surveiller les postes frontières.

Perdu ! Les Ukrainiens n’en ont eu cure et leurs troupes sont entrées comme dans du beurre. Et ils sont loin d’avoir fini le travail. Sans que Vladimir Poutine ne se ridiculise encore en évoquant l’utilisation de l’arme nucléaire. Il faut dire que Joe Biden lui avait à l’époque fait savoir que s’il venait à l’utiliser, que ce soit contre des soldats ukrainiens soit a fortiori contre des villes occidentales, les Américains riposteraient sur l’ensemble du territoire russe, le réduisant en poussière. Ça a suffi à calmer ses ardeurs.

Slava Ukraini. Gloire à l’Ukraine.

Je voudrais maintenant aborder un autre sujet apparu à l’occasion de la remise de la médaille d’or à l’athlète néerlandaise Sifan Hassan qui est montée recevoir sa médaille d’or du marathon femmes, dimanche, avec un voile sur les cheveux.

Edwy Plenel ainsi que de nombreux députés et militants LFI s’en sont félicité, ce qui a provoqué de nombreuses prises de bec sur X. Sandrine Rousseau, députée EELV-NFP s’est notamment écharpée avec l’humoriste Sophia Haram.

De son côté, l’association Femme Azadi, rassemblant des femmes franco-iraniennes, a défendu l’humoriste, répondant à la députée : « C’est vous qui êtes honteuse c’est pour ça que les Iraniens vous ont huée à la manif pour les femmes iraniennes à Paris. Ils connaissent votre position pro-islamisme et anti-féminisme ! Continuez à piétiner la laïcité mais ne vous prétendez plus féministe quand vous défendez l’idéologie la plus patriarcale au monde ».

Mais l’intervention la plus intéressante est à mon avis celle de Mohamed Sifaoui, journaliste et écrivain, spécialiste du monde arabo-musulman et de l’islam politique.

Plutôt que d’essayer de vous résumer ses propos, et donc par nature de les dénaturer, je me propose de vous en faire bénéficier quasi-intégralement :

« L’obsession du voile qu’expriment certains acteurs du débat public en France est à la hauteur de leur ignorance crasse. Je vais donc essayer de leur opposer toutes les réalités qu’ils méconnaissent.

Il faut rappeler en préambule de mon propos que le port du voile est préconisé dans le monde musulman par tous les milieux les plus extrémistes, les plus intégristes et les plus conservateurs mais curieusement en Europe ce sont les milieux qui se réclament du progressisme, du féminisme et de la modernité qui le soutiennent.

Comme s’ils voulaient dire : à nous le modernisme et pour eux l’archaïsme, préférant ainsi rompre avec l’universalité des valeurs et préférant le relativisme culturel et le mépris.

Sachez d’abord que le port du voile n’est pas un normatif islamique. C’est la raison pour laquelle longtemps les femmes musulmanes y compris les plus pratiquantes ne connaissaient même pas son existence. Elles le portaient dans le monde rural mais davantage pour des motifs culturels ou lors de certains rites comme le pèlerinage.

Le port du voile a été rendu obligatoire d’abord par les Frères musulmans dès 1928, ensuite par les wahhabites saoudiens à partir des années 1930 et enfin au lendemain de la Révolution iranienne en 1979. Les talibans et autres islamistes afghans ont rendu quant à eux obligatoire le port de la Burqa. Vous observerez que le port du voile est strictement lié à la montée de groupes ou de courants islamistes. En d’autres termes c’est l’islam politique qui a imposé le voile et non pas l’islam. La raison en est simple le port du voile intègre une approche culturelle qui magnifie le moyen-âge et qui remet le patriarcat au cœur du système de gouvernance

Le port du voile est justifié par un diabolisation du corps de la femme. Dans les écrits islamistes celle-ci est au mieux décrite comme la « tentatrice » qui veut éloigner l’homme de l’adoration du divin, au pire « l’alliée de Satan » susceptible de pervertir les sociétés musulmanes. Visiblement c’est ce que les défenseurs du port du voile en Europe veulent valider.

En outre, le port du voile brise un élément fondamental dans toute société égalitaire qui prône l’égalité entre les femmes et les hommes. Le voile ne dit pas autre chose que la femme n’est pas l’égale de l’homme ni en droits ni en du dignité. D’ailleurs l’islamisme valide l’idée que la femme serait moins intelligente que l’homme. Là aussi c’est ce que nos vaillants défenseurs du port du voile veulent soutenir.

Les islamistes ont misé sur la générosité des sociétés démocratiques et leur attachement à la liberté de conscience pour imposer le port du voile progressivement et faire croire que ce serait une obligation et que le voile ferait de fait la musulmane. D’ailleurs beaucoup d’entre ces musulmanes (totalement ignorantes de la réalité de leur religion) suivent comme des chèvres les idéologues islamistes et autres imams autoproclamés qui sévissent sur internet. (…) »

Il était important que ces choses-là soient dites, et bien dites. Et rappelées par un musulman, spécialiste de sa religion, à toutes les personnes qui parlent sans savoir. Aux Sandrine Rousseau et autres Edwy Plenel.