« Le meilleur de l’Inde », un nouveau salon en octobre à la Nordev

Environ 150 stands annoncés, des spectacles culturels, des concerts, de la danse indienne et du show bollywood : le salon « Best of Bharat in Reunion » promet d’en mettre plein la vue à ses visiteurs, du 9 au 13 octobre à la Nordev (Saint-Denis).

L’ameublement, la décoration, la mode, la bijouterie, la gastronomie, les objets culturels et cultuels figurent parmi les thématiques développées durant le salon. « On ne fait pas venir des traders, on aura du 100% India avec des prix salons intéressants pour tout le monde », avance Vikash Purbhoo, l’organisateur de l’événement pour le compte du Gopio (Global organization people of India origin), l’association qui fédère la diaspora indienne partout dans le monde.

Le président du Gopio à Delhi, Dhiraj Ahuja, était présent ce vendredi 26 juillet lors de la conférence de presse de présentation de la manifestation, aux côtés du Consul d’Inde à La Réunion Bhupendra Singh. « La France et l’Inde ont un partenariat stratégique depuis 1988, nous sommes partenaires dans presque tous les secteurs économiques, et bien sûr dans la défense. L’événement que nous allons organiser en octobre va donner l’opportunité aux entreprises réunionnaises de rencontrer les producteurs indiens. Et les gens qui ne sont jamais allés en Inde auront un avant goût de ce qu’est l’Inde », a assuré Bhupendra Singh, en expliquant que des rencontres entre des entrepreneurs réunionnais et indiens seront proposées.

Selon Vikash Purbhoo, le salon « Le meilleur de l’Inde » sera l’occasion de renouer avec les manifestations populaires de qualité organisées par le passé dans l’île, l’organisateur garantissant qu’une attention particulière sera portée sur les exposants.

«Pour le Gopio il s’agit de faire la promotion de la culture indienne et la promotion économique de l’Inde. On commence par La Réunion, parce que c’est un marché que les Indiens connaissent, avec une réelle demande. Ensuite on ira à Maurice, et peut-être à Madagascar », poursuit Vikash Purbhoo, en annonçant des billets d’entrée au tarif de 5 euros et les dernières tendances du marché indien présentées au public, juste avant le Dipavali.