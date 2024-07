La victime présumée des deux rugbymen de l’équipe de France souffre d’une quinzaine de blessures

Une Argentine de 39 ans accuse de viol en réunion les internationaux du XV de France Oscar Jegou et Hugo Auradou. Le constat du médecin légiste serait sans équivoque sur les violences subies par cette mère de deux enfants.

Selon les informations du quotidien Le Parisien, qui évoque une source judiciaire en France ayant eu accès au rapport médico-légal établi après la plainte d’une Argentine contre deux joueurs de l’équipe de France de rugby en tournée dans le pays, la victime présumée souffre d’une quinzaine de blessures.

Le Parisien cite des extraits du rapport du médecin légiste et détaille des « lésions dans les parties intimes, de divers hématomes au menton, sur la paupière gauche, les deux jambes, les fesses, l’entrejambe, la poitrine et le thorax » et souligne que la victime présumée a été hospitalisée à deux reprises depuis les faits allégués, qui se seraient produits dans une chambre d’hôtel de la ville de Mendoza, dans la nuit du 6 au 7 juillet.

Hugo Auradou et Oscar Jegou, les deux jeunes internationaux français qui avaient été placés en détention en Argentine avant d’être autorisés à effectuer leur période de détention provisoire en France, sous bracelet électronique, nient les faits de viol et parlent d’une relation consentie.

Des témoins de la soirée des deux rugbymen avaient fait part d’une forte consommation d’alcool de leur part dans les différents lieux festifs qu’ils ont fréquenté cette nuit-là.