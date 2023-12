La SHLMR reçoit la CNL et une délégation de locataires

La SHLMR a accueilli ce matin M. Erick Fontaine, administrateur de la CNL, membre du Conseil d’Administration de la SHLMR et Vice-Président de la CINOR et une vingtaine de locataires. Ensemble, ils ont abordé les problématiques rencontrées par les locataires, les solutions et plans d’actions à mettre en œuvre.

Ridvane Akhoun, Directeur Général Adjoint de la SHLMR et Jean-Claude Valliamée, Directeur de la Relation Client ont accueilli une délégation de 20 locataires pour un temps d’échange et d’écoute sur les problématiques rencontrées par une vingtaine de locataires.

A cette occasion, les représentants de la SHLMR ont rappelé aux locataires que les équipes sont pleinement mobilisées pour répondre à leurs besoins dans un temps le plus court possible et qu’ils ne devaient pas hésiter ni attendre pour les solliciter. Le centre de la relation client traite en moyenne 9 000 appels et 1 700 contacts numériques (mails, application mobile, …) par mois. Les équipes de la SHLMR mènent des actions quotidiennes pour répondre aux réclamations de nos locataires et réparer les désordres dans les meilleurs délais.

La SHLMR dispose également, pour recevoir ses locataires, de 8 agences de proximité regroupant 200 collaborateurs qui accueillent le public. 16 travailleurs sociaux dont des personnes dédiées à l’accompagnement des séniors et à l’insertion professionnelle rencontrent, chaque semaine, les locataires en agence. Nos équipes sociales accompagnent individuellement 2500 familles par an en moyenne.

Cette réunion a été également l’occasion d’échanger sur les procédures mises en place par la SHLMR lorsque la CAF déclare un logement indécent. Pour Rappel sur 28 600 logements, 0,6 % des logements sont entrés dans une procédure adaptée de remise en état.

Par ailleurs, pour accompagner son objectif de 1000 logements réhabilités par an, la SHLMR a intégré de nouveaux référentiels pour améliorer le suivi des travaux et l’accompagnement locataire. Pour les constructions neuves, la SHLMR a également lancé un plan SOBRIETE QUALITE pour travailler sur la transition écologique et sur la lutte contre les malfaçons des logement neufs

Enfin, la SHLMR est le seul bailleur social des DOM, certifié Quali’HLM. Tous les ans, les auditeurs Quali’HLM rencontrent les associations de locataires, dont la CNL, dans le cadre de sa certification. En 2024, l’audit Quali’Hlm contrôlera, entre autre, la mention « Accompagnement du vieillissement » de notre certification.