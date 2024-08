La Plaine des Sables profanée : Des pénis géants tracés sur le sol

La Plaine des Sables, site emblématique et protégé de La Réunion, a été victime d’un acte de vandalisme d'une vulgarité inouïe. Des dessins obscènes, dont des pénis géants, ont été tracés sur le sol de ce paysage lunaire, provoquant la colère et l’indignation des amoureux de l’île.

Un acte de vandalisme scandaleux a récemment défiguré la Plaine des Sables, un site naturel protégé et prisé des Réunionnais et des touristes. Le 28 juillet 2024, des individus sans scrupules ni bon sens ont tracé des dessins obscènes, visibles depuis les airs, notamment des pénis géants, sur le sol de ce lieu emblématique. Ces inscriptions, que l’on peut apercevoir depuis des drones, des avions de tourisme et des hélicoptères, mais aussi depuis le Pas des Sables, ont suscité une vive réaction.

Sur Facebook, le photographe Christophe Georget, qui tient le compte « Reunionbysat », a exprimé son indignation à travers un coup de gueule pour dénoncer ces comportements. « Il est temps de dire STOP aux comportements honteux qui défigurent nos paysages », peut-on lire dans sa publication postée ce vendredi.

Il rappelle les règles strictes du Parc National de La Réunion, qui interdisent formellement toute inscription ou dessin sur le sol, soulignant que chaque acte de vandalisme est une attaque directe contre l’environnement unique de la Plaine des Sables.

Rappel des règles du Parc National de La Réunion :