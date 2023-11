La future audiodescription des musées réalisées par des élèves de l’île

Grâce à un projet de l’association Praxitèle, des élèves venus de six établissements de l’île vont écrire des podcasts sur une vingtaine d'œuvres ou d’objets à destination des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Ils seront ensuite enregistrés par des comédiens et mis à la disposition des musées.

Rendre les musées plus accessibles aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, c’est le cœur du projet “Musées dan l’fénwar” porté par l’association Praxitèle. Tout part d’un constat : encore trop souvent les musées restent des lieux étanches aux personnes souffrant de handicap, et particulièrement les malvoyants et non-voyants.

Chaque classe participante se voit attribuer un musée, avec pour mission d’écrire un podcast sur deux œuvres ou objets du musée. Ces textes seront ensuite lus par des comédiens. Une version en créole sera également proposée par les élèves de 1ères LRV Créole du Lycée Amiral Bouvet. Ainsi, six classes de six établissements de l’île ont répondu présentes pour rendre la culture accessible à tous.

“C’est un défi de rendre les connaissances accessibles”

La 4e D du collège Simon Lucas avait donc rendez-vous ce jeudi matin pour visiter le musée du sel. Particularité du jour, ils étaient accompagnés de Jean-Philippe Sevagamy, non-voyant depuis 27 ans. L’objectif était de prendre conscience des défis auxquels font face les malvoyants au quotidien, et avoir un premier aperçu de l’exercice de la description.

Après une visite du site avec une médiatrice du musée, les collégiens ont profité d’un moment d’échange avec Jean-Philippe sur son handicap. “Comment faites-vous votre canne ?” ou encore “est-ce que vous voyez noir ?”. Les questions fusent et Jean-Philippe répond avec une patience infinie aux interrogations des collégiens.

“Je suis content de voir des jeunes s’impliquer. Leurs questions sont innocentes, et cela fait partie de l’éducation d’être confronté à l’autre. On peut expliquer nos difficultés pour que la nouvelle génération prenne conscience. Lors de précédentes rencontres avec des scolaires, j’ai déjà entendu des ‘j’ai peur’ ou des choses comme ça. Mais je garde toujours le sourire, car je sais qu’après, ils auront justement moins ‘peur’ d’aller vers l’autre”, souligne Jean-Philippe. Ce travail d’audiodescription est indispensable selon lui “car sinon ce n’est pas la peine. Des fois, on peut avoir la chance d’avoir des visites guidées avec un médiateur qui nous fait vraiment vivre le lieu. Mais sinon, on a juste l’impression d’être promené par un valide”, insiste le non-voyant.

Le fait d’être confronté directement aux difficultés que peuvent rencontrer les malvoyants et non-voyants semble avoir éveillé quelques conscience. “Je n’ai pas du tout dans mon entourage de personnes qui souffrent de ce handicap, donc je découvre vraiment plein de choses. On se rend compte que décrire n’est vraiment pas facile. J’espère qu’on va être précis dans nos textes”, affirme Vincent, l’un des 4e du collège Simon Lucas.

Un avis partagé par Keisha, qui espère pouvoir rendre compte de ce qu’elle a vu ce matin. “Il y a plein de connaissances au musée, donc c’est important que tout le monde puisse y accéder. On va devoir bien réfléchir à ce qu’on va décrire pour oublier aucun détail. On veut que cela soit fidèle”.

“Il nous reste encore un peu de travail. Ils vont pouvoir entamer la rédaction des textes très prochainement et on espère pouvoir offrir les audiodescriptions aux musées d’ici juin 2024. Une version en braille accompagnera aussi les audios”, explique Maëliss Dubois, chargée de mission à l’association Praxitèle, et à l’origine de ce projet. L’association se donne même pour projet de créer des œuvres à toucher à destination d’un public malvoyant.

Une campagne participative est ouverte au public pour les Réunionnais qui souhaitent soutenir ce projet