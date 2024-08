Karavel : Les locataires déposent plainte, la mairie de Sainte-Marie obtient une nouvelle expertise

La résidence Karavel reste au cœur des préoccupations de la municipalité de Sainte-Marie. Celle-ci a obtenu du tribunal administratif une nouvelle expertise afin de contrôler les travaux réalisés dans l'immeuble. Objectif ? Décider de la levée ou non de l'arrêté de péril pris en mars dernier. En parallèle, les locataires, assistés par la CNL, ont décidé de déposer plainte contre le bailleur et le promoteur : la Semader et Opale.