Johnny Payet sur l’esclavage : « Ne pas mettre la faute du passé sur les politiques d’aujourd’hui »

"On ne doit plus parler d'esclavage". Ce sont les propos de Johnny Payet, invité ce mardi de la matinale de nos confrères de Réunion La 1ère, en réponse aux interrogations d'un auditeur qui l'avait interpellé sur la non-reconnaissance par le RN de l'esclavage comme crime contre l'humanité au Parlement européen.

Pour se justifier, Johnny Payet avait déclaré sur les ondes de Réunion La 1ère« qu’on ne pouvait pas aujourd’hui mettre la faute du passé sur les politiques d’aujourd’hui », ajoutant au passage que l’esclavage « a existé dans tous les pays ».

Repris par le présentateur sur les cérémonies du 20 décembre à La Réunion, le maire de la Plaine-des-Palmistes avait indiqué qu’il ne fêtait pas le 20 décembre « à titre personnel », estimant que « nous devons regarder devant nous ». « C’était une façon de vivre avant, il y a des années et des années. Et il faut le mettre sur le côté, c’est terminé. On doit avancer et ne plus regarder dans le rétroviseur », poursuit le secrétaire départemental du RN.

Joint par notre rédaction, le patron du RN local assume ses propos et fait appel « à la liberté de penser ». « Je n’ai pas dit que j’étais contre quoi que ce soit, mais que je ne fêtais pas le 20 décembre à titre personnel. J’ai parlé au nom de Johnny Payet, pas au nom du Rassemblement national. Quand on dit que l’on commémore l’esclavage, c’est toujours pour dire ‘attention vous étiez des descendants d’esclaves’. Moi je ne le fête pas, je ne suis pas un esclave », tient-il à clarifier.

Il conclut : « La personne qui veut fêter fête, on est dans un pays libre. J’espère de tout cœur que les gens comprennent notre liberté de penser. On ne peut pas parler de racisme sur ces choses-là ».