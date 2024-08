Johan Guillou précise la raison de la mise sous tutelle de la Ligue de basket

Une mise sous tutelle en raison du respect du règlement et non des finances

Johan Guillou : « La Fédération française de basket nous a demandé notre date d’assemblée générale. On leur a dit que, du fait du RunBall, toutes nos ressources bénévoles et toutes nos ressources salariales étaient prises sur le RunBall, et que, concrètement, on ne serait pas prêts pour le 15 juillet. Il faut comprendre qu’on est une petite ligue, même si on bouge beaucoup ! Comme notre comptable ne pouvait pas être prête avant le 17 août, on a fait cette première proposition de date à la fédération. En réponse, la fédération m’a envoyé un courrier disant que le Bureau fédéral avait décidé de nous accorder une dérogation jusqu’au 30 juillet. De là j’ai répondu à la fédération que le problème ne changeait pas malheureusement : qu’on ne serait pas prêts avant le 30 juillet ! Et comme à chaque assemblée générale, on veut justement que tout soit carré, je leur ai alors dit qu’on pourrait faire l’AG au mieux le 10 août, sans être sûr d’être prêts mais, au moins, d’avoir ce délai ! Ils nous ont répondu que ce n’était pas possible. Du coup, même si je n’ai rien contre la fédération et que jamais je ne me permettrais de leur manquer de respect, je leur ai dit que je ne pouvais pas faire autrement que d’organiser l’AG le 10 août. De là, ils n’ont pas accepté ma réponse et je pense qu’ils avaient même pris ça pour une insubordination. Ils ont envoyé un courrier où la raison principale invoquée est que la Ligue réunionnaise, par son président, ne respecte pas les règlements, ne respecte pas la décision de la fédération et que je me suis entêté quand même à faire mon assemblée générale hors délai. De ce fait, la fédération a suspendu provisoirement la ligue de sa délégation et a placé un administrateur provisoire. Il n’y a donc rien à voir avec l’aspect financier (note de la rédaction : un point que viendra en effet confirmer ce mercredi après-midi le courriel de la FFBB adressé aux clubs réunionnais dans lequel la Fédération explique que c’est bien la tenue de l’AG hors du délai préconisé qui a débouché sur la mise sous tutelle. Un courriel que nous avons reproduit à l’identique sur notre site). En clair, si j’avais fait l’assemblée avant le 30 juillet, jamais la ligue n’aurait été mise sous tutelle. La fédération écrit dans ses décisions qu’il y a donc le retrait de délégation à la ligue, qu’elle met un administrateur de la fédération et que le président Guillou sera convoqué devant la commission éthique et déontologie de la fédération. Bref, ce sont des décisions normales dès lors que la délégation est retirée à une ligue. »

La trésorière n’est pas partie en raison des alertes sur les finances

Johan Guillou : « L’article (ndlr : publié mardi 30 juillet) donne l’impression que la trésorière a démissionné à cause de moi. Ce n’est pas vrai du tout. On avait l’avantage d’avoir une trésorière bénévole, comptable de métier. Elle faisait donc parfaitement nos comptes bénévolement et nos comptes étaient ensuite certifiés par un commissaire aux comptes. Tous nos comptes sont certifiés ! D’ailleurs elle est toujours là, même si elle a quitté sa fonction de trésorière, elle est toujours en train de rendre service à la ligue. Elle n’avait plus le temps de s’occuper de cette fonction, pour des raisons qui lui sont propres donc ça n’avait rien à voir avec la ligue. Évidemment que la trésorière était dans son rôle en m’envoyant des alertes comme celle-ci : « attention président, ne dépensez pas trop, faites attention », parce que c’est vrai que j’étais à fond sur les projets. Elle est aussi pleinement dans son rôle quand elle me demande des justificatifs et autres documents quand elle doit faire le suivi des comptes. C’est un fonctionnement normal et habituel dans une association, qu’il y ait des correspondances entre un trésorier et son président. Dans les entreprises, c’est le même principe entre les gérants et leur comptable. Il n’y a rien d’illégal bien au contraire, heureusement que nous avons des spécialistes auprès de nous pour nous conseiller et alerter. Après son départ, on a mis nos comptes entre les mains d’une comptable qui, évidemment, les présente ensuite au commissaire aux comptes pour certification. Donc il n’y a pas plus transparent ! »

Mise au point sur le traitement salarial de l’entraîneur du Pôle espoir