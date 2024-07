La ligue réunionnaise de basket placée sous tutelle, la gestion de Johan Guillou en question

Selon nos informations, la Fédération française de basket-ball (FFBB) va envoyer ce mardi 30 juillet à l’ensemble des clubs de l’île un courriel officialisant le report de l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue réunionnaise de basket-ball (LRBB) à une date ultérieure.

L’assemblée générale élective de la LRBB aurait dû se tenir avant la date limite du 15 juillet, selon les statuts de la FFBB. Mais le calendrier n’a pas été respecté, avec une cascade de conséquences parmi lesquelles l’impossibilité pour les élus de la LRBB de participer en fin d’année à l’élection du nouveau président de la FFBB, faute d’avoir présenté des comptes certifiés dans le délai imparti.

Autre conséquence, plus grave celle-là : le 24 juillet dernier, lors d’une visioconférence, le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat en personne aurait confirmé à Johan Guillou, le président de la LRBB, la saisine de la commission d’éthique à son encontre, l’ouverture d’un audit financier et le placement sous tutelle de la Ligue réunionnaise jusqu’au terme des procédures en cours. Des informations que conteste en partie Johan Guillou.

En toute logique, les élections pour la présidence de la Ligue, pour lesquelles Johan Guillou était candidat à un troisième mandat, sont repoussées à une date ultérieure. La gestion financière de l’ancien président du club de basket du Tampon et candidat malheureux à l’élection législative dans la 7è circonscription en 2022 (13,57 % au 1er tour) serait aussi dans le collimateur de la FFBB.

Selon des échanges de courriels que Zinfos974 a pu se procurer, la commission fédérale de contrôle de gestion de la FFBB s’est inquiétée dès décembre 2022 de la faiblesse des fonds propres dont disposait la LRBB, mais aussi de l’explosion des dépenses dans la ligne budgétaire « Autres dépenses et charges externes ». Celles-ci sont passées de 190.537 euros en 2018 à 346.931 euros en 2021, en raison notamment des frais liés à l’organisation de la finale de la coupe de France au Port.

Mais c’est peut-être l’utilisation faite par le président Johan Guillou de la carte bleue et des chéquiers de la LRBB qui pourrait justifier l’audit financier et la saisine de la commission d’éthique de la FFBB. Après plusieurs courriels d’alerte adressés à Johan Guillou, la trésorière de la Ligue réunionnaise a ainsi préféré démissionner l’an dernier, fatiguée de réclamer des factures et des souches de chèque. Soulignant même par écrit que son rôle ne pouvait se borner à voir passer les dépenses en tentant de leur trouver une justification.

Le défraiement en espèces ou en chèques (19.080 euros en 2020) d’un ancien joueur pro de basket dans le sud de l’île pour des prestations assurées auprès de jeunes du pôle espoir n’a pas manqué d’alarmer l’ancienne trésorière de la LRBB, qui n’a eu de cesse d’inciter Johan Guillou à rétribuer le prestataire sur factures avec des virements bancaires, sans que cela ne semble suivi d’effets.

« Mon point fort c’est de trouver des finances et malheureusement je dépense sans trop regarder et donc un manque de rigueur. J’apprends et je continue d’apprendre à tes côtés », écrit Johan Guillou à sa trésorière en juillet 2022, alors qu’il est en poste depuis 2018.

La réaction de Johan Guillou :

« On devait faire une AG avant le 15 juillet, pour deux grosses raisons on a demandé une dérogation : d’abord parce qu’on a fait un Run Ball il n’y a pas longtemps et que c’est un énorme investissement pour les bénévoles et les salariés, ça mobilise tout le monde.

Ensuite on a toujours eu une bénévole comptable qui faisait certifier nos comptes, comme elle a quitté le monde associatif on a mis nos comptes chez un professionnel, donc on était en difficulté de timing. On a demandé à la FFBB de faire l’AG le 17 août, on nous a donné jusqu’au 30 juillet maximum. On a répondu qu’au mieux on pourrait la faire le 10 août, ils m’ont envoyé un courrier et ont décidé de mettre un administrateur pour gérer la ligue jusqu’à l’AG. Ils évoquent la saisine de la commission d’éthique effectivement. On a fait une réunion Zoom avec la FFBB la semaine dernière, il n’est plus question de faire l’audit financier.

On n’est pas les seuls dans ce cas, c’est aussi valable pour la Guadeloupe. C’est juste un protocole qui s’applique, il n’y a pas eu de faits graves constatés. Et je rappelle à ceux qui ne viennent pas aux AG que lors de l’AG 2023 on a voté un compte excédentaire. »