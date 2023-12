Jeux olympiques : Le président de la Polynésie « demande pardon » au spot de surf de Teahupoo

L’affaire peut sembler incroyable, mais elle est avant tout révélatrice du respect que portent les Polynésiens à leur environnement naturel et à la biodiversité marine : dimanche, le président Moetai Brotherson s’est rendu devant le spot de surf Teahupoo pour discuter avec les opposants au projet de nouvelle tour des juges, une construction qui doit être engagée dans le cadre des Jeux olympiques de 2024.

« Cela n’aurait jamais dû se passer comme cela », a déclaré le député et vice-président du parti indépendantiste Tavini huiraatira d’Oscar Temaru, au sujet de l’incident du corail cassé. Vendredi, lors d’essais techniques liés à cette fameuse nouvelle tour en aluminium censée remplacée l’actuelle en bois (jugée trop fragile), des défenseurs de l’environnement ont filmé un morceau de récif corallien brisé semble-t-il par une embarcation. La nouvelle tour doit être fixée dans le lagon pour accueillir juges et journalistes durant la compétition olympique.

Déclarant vouloir « demander pardon à Teahupoo », Moetai Brotherson a pris une planche de surf et s’est mis à l’eau, non sans faire part de son espoir que les vagues seront clémentes avec lui.

« Je ne suis pas venu ajouter de la polémique à la polémique. On est là pour se reconnecter avec Teahupoo et se reconnecter avec la nature », a simplement confié le président de la Polynésie, sans questionner cette fois « la pérennité » des compétitions de surf sur le plus fameux spot à tubes du monde, comme il l’avait fait la semaine dernière.

Une déclaration qui pose la question d’une éventuelle organisation de lépreuve olympique de surf dans l’Hexagone, comme l’évoquait Le Parisien dans son édition d’hier.