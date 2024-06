Jean-Luc Mélenchon propose Younous Omarjee comme Premier ministre

Un programme « chiffré, précis et clairement un programme de gauche », assure Huguette Bello. Le mouvement Pour La Réunion (PLR), ses soutiens et les candidats soutenus par le Nouveau Front populaire (NFP) ont dévoilé ce lundi le programme qu’ils comptent mettre en place en cas de victoire aux prochaines législatives. Parmi les mesures phares, l’abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, un encadrement du prix des loyers et des produits de première nécessité ou encore un SMIC à 1.600 euros.