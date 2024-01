Jean-Hugues Ratenon « choqué » par la hausse des frais de mandat des députés

Communiqué

Augmentation des frais de mandat des députés : choquante.

Cette décision, dans le contexte actuel d’inflation, de vie chère et de catastrophe naturelle à La Réunion est indécente, insensée, choquante.

Une décision qui a été prise sans concertation, ni débats dans l’hémicycle ou en commission de l’Assemblée Nationale.

Cela a été décidé unilatéralement par le bureau de l’assemblée nationale. Seul mon groupe LFI s’est abstenu.

Le bureau prétexte que c’est en raison de l’inflation que cette augmentation est nécessaire. Je m’élève contre cet argument. Car s’il y a inflation, il y a l’inflation pour tout le monde. En premier par les personnes âgées, les travailleurs au smic, les bénéficiaires de minimas sociaux, etc.

C’est d’autant plus indécent que cette augmentation s’ajoute aux 253 euros de plus appliqués au 1er juillet 2022 qui découlent de l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires.

En 18 mois, ces augmentations représentent 553 euros de plus pour les députés !!! C’est à dire plus que le montant du RSA, plus que la plupart des retraites agricoles et presque que la moitié d’un smic !

Inadmissible.

Alors que des familles réunionnaises ont dû jeter de la nourriture, d’en racheter, qui doivent remplacer des matériels électroménagers grillés à cause des coupures de courant, qui ne savent comment payer le loyer et les différentes factures qui arrivent, et notamment celle d’EDF qui va augmenter de 10% au 1er février ; que les agriculteurs ont beaucoup perdu et ne savent pas quand ils vont être indemnisés ; cette augmentation est immorale.

Ce bureau à la botte de Macron et des riches devrait plutôt accepter d’augmenter les salaires, les minimas sociaux, les retraites.