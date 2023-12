« Je ne peux plus te voir, trouve-toi un club » : Comment la femme de Dimitri Payet l’a remotivé

« C’est un choix que je trouve fantastique dans le contexte où plusieurs joueurs partent en Arabie Saoudite, lui part au Brésil. C’est le choix du kiff sportif absolu », souligne Bixente Lizarazu avant que l’émission Téléfoot ne lance son grand format sur Dimitri Payet.

L’ex-capitaine marseillais a donc choisi l’émission culte du football français pour sa première interview depuis qu’il a rejoint le championnat brésilien en début de saison. Il est notamment revenu sur l’accueil de rockstar à son arrivée. « C’est la première fois qu’on me donne de l’amour sans que j’ai fait quelque chose pour l’obtenir. C’était un peu bizarre, même si c’était merveilleux », confie-t-il.

Dimitri Payet ne cache pas que cet amour était ce qui lui fallait après le départ tumultueux de l’Olympique de Marseille, son club de cœur. C’est d’ailleurs pour ne pas avoir à revenir au stade Vélodrome en tant qu’adversaire de l’OM qu’il lui était impossible de trouver un club en Ligue 1. « Je ne pense pas que ça aurait été possible émotionnellement pour moi », indique le Saint-Philippois qui ajoute « que l’amour pour l’OM sera toujours intact.«

Dans cet entretien, l’ex-international explique qu’il avait envisagé de prendre sa retraite après la fin de son aventure marseillaise, mais que sa femme l’en a dissuadé. « Depuis que tu es à la maison et que tu ne fais plus rien, tu es insupportable. Je ne peux plus te voir. Trouve-toi un club et fais ce que tu aimes. Tu n’es pas prêt pour arrêter », lui a dit son épouse.

Particulièrement ému, surtout lorsque ses amis lui adressent un message de soutien, il se rappelle son enfance à Saint-Philippe. « Le petit garçon qui est né sur l’île de La Réunion il y a 36 ans. Si on lui avait dit qu’il aurait fait ce qu’il a fait dans sa carrière, ce qu’il a fait à Marseille et qu’il se retrouve à jouer aujourd’hui au Brésil, je ne sais pas si on m’aurait pris pour un fou », indique celui qui se sent enfin en paix avec lui-même.