Insolite : Il découvre malgré lui la recette du cari « dent de bœuf ».

Une mère cachalot nain (Kogia Sima) et son petit ont été filmés en train de se reposer en surface, au large de la pointe des Galets. « Cette espèce fait partie des plus difficiles à observer, passant beaucoup de temps en profondeur et sondant rapidement à l’approche des bateaux », rapporte Globice, qui partage des images zoomées et ralenties.