Greenskin remet le bleu de chauffe au VivaTech

Le nom de cette société vous évoque peut-être déjà quelque chose. L’an dernier, elle figurait en effet parmi les entreprises qui avaient fait salon au VivaTech de Paris. Greenskin récidive.

Son souhait de l’an dernier de s’implanter en métropole est devenu réalité il y a quelques jours à peine avec l’inauguration de sa première plateforme de production. Ce local se trouve à Boulogne-sur-mer et permet à l’entreprise qui a germé à La Réunion de se rapprocher de ses futurs acheteurs.

Rappelons qu’elle est spécialisée dans l’installation de systèmes modulaires pour végétaliser facilement des bâtiments. En plus du côté esthétique évident, le procédé permet surtout de faire chuter de quelques degrés la température intérieure des locaux et donc de se passer de dispositifs énergivores. Benoît Dumortier, co-fondateur de Greenskin, nous en dit plus sur les progrès réalisés depuis 2023.