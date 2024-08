Geekali 2024 : La Nordev en mode K-pop

Le plus gros événement de la culture geek péi revient les 3 et 4 août à la Nordev de Saint-Denis. Marqueur fort de la pop culture, la K-pop regroupe des fans de plus en plus nombreux à La Réunion et sera à l’honneur pour cette 6e édition. Concours, danses et chants seront notamment proposés aux visiteurs.

“Entre la Réunion et la Corée du Sud il n’y qu’un pas, que des hommes et des femmes”, souffle Davy Vallée, qui compte parmi les organisateurs de l’événement. Pour satisfaire une communauté de plus en plus ancrée sur le territoire, plusieurs artistes K-pop seront les invités de marque de cette édition. Parmi eux, Kisu sera en concert Showcase avec DJ Nitro et DJ Wars. Le chanteur sud-coréen sera sur la scène du Geekali à partir de 20h30 samedi soir.

Cosplay, esport, art, accompagnement, jeux vidéo, ateliers créatifs, de tournois de jeux, de spectacles, les incontournables du Geekali seront aussi au programme de ces deux jours de festival. L’accompagnement des artistes et la professionnalisation des Réunionnais dans le domaine du jeu vidéo restent une volonté de l’organisation de l’évènement, a tenu à souligner le président du Geekali, qui a annoncé la genèse d’une ligue féminine de Esport. Sur ce point, rien de bien définitif semble-t-il, si ce n’est que le jeu “Candy crush” est une piste de jeu sur lequel les joueuses pourraient performer.

A noter que, s’il est gratuit pour les moins de 8 ans et les personnes à mobilité réduite, le ticket d’entrée coûte plus cher cette année, soit 15 euros pour une visite classique, et 35 euros le Pass 1 jour + concert (30€ en prévente).

Le programme complet est disponible en ligne.