Gabriel Attal aurait tenté de dissuader Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale

Le président de la République a plongé la France dans un flou politique ce dimanche 9 juin. Après le raz de marée du RN dans les urnes, Emmanuel Macron a répondu à l’appel de l’extrême-droite de dissoudre l’Assemblée nationale. Des élections législatives anticipées vont donc se dérouler le 30 juin et le 7 juillet prochain. Le chef de l’État appelle les Français à faire leur choix pour l’avenir de la France et à choisir une « majorité claire » pour gouverner le pays.

Cette décision est lourde de conséquence et pourrait voir, au vu des récents sondages et des derniers suffrages, le Rassemblement national accéder au pouvoir exécutif, si un barrage républicain n’est pas dressé par les politiciens et les électeurs. Un risque important qui explique pourquoi des proches du président de la République se seraient opposés à la dissolution de l’Assemblée nationale.

Parmi eux, Gabriel Attal. Le Premier ministre aurait tenté de convaincre Emmanuel Macron de ne pas faire ce choix radical. Selon BFMTV, il lui aurait proposé de démissionner à la place et ainsi agir comme « fusible« . Le président de la République aurait refusé, comptant sur le chef de son gouvernement pour mener la campagne à venir.