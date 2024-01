Futur Belal : Un cyclone attendu au plus près de La Réunion entre dimanche soir et lundi soir

La matinée de ce jeudi est agréable. Cependant, les nuages vont vite se former sur les contreforts du volcan et s’imposer dans les hauts. A la mi-journée, ils s’accompagnent de quelques gouttes qui vont s’accentuer vers la Possession. Dans l’après-midi, seules les régions qui bénéficient de l’alizé seront épargnées par la pluie. Il fera entre 28°C et 30°C sur le littoral et 20°C dans les cirques.