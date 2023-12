Fortes pluies et orages : Le Nord, l’Ouest et l’Est en vigilance jaune

Le Nord, l'Ouest et l'Est de La Réunion sont passés en fortes pluies et orages depuis cet après-midi. Voici les prévisions de Météo France :

Couvert et pluvieux samedi.

Vigilance Jaune Fortes Pluies/Orages sur les zones Ouest, Nord et Est à partir de la nuit prochaine.

Prévisions pour la nuit du vendredi 01 au samedi 02 décembre

Un front pluvio-orageux actuellement entre Madagascar et la Réunion, s’approche vers nos côtes. Le ciel se voile de plus en plus en soirée, les étoiles deviennent de moins en moins visibles sous ce manteau de nuages élevés qui s’épaissit. Les pluies et les orages restent encore à distance en début de nuit, mais on peut s’attendre aux premières averses significatives en deuxième partie de nuit.

Sous cette couverture nuageuse, les températures sont douces, le temps est même un peu lourd en bord de mer.

La houle australe grossit peu à peu pour atteindre les 2 mètres en début de matinée de samedi.

Prévisions pour le samedi 02 décembre

Les pluies qui ont démarré dans la nuit se poursuivent en s’intensifiant en matinée, aucune région n’est à l’abri mais les épisodes pluvieux sont plus marqués dans l’ouest, le nord et l’est du département. Des coups de tonnerre peuvent se faire entendre.

On peut parler d’une relative amélioration l’après-midi, les pluies deviennent plus éparses mais le ciel a du mal à s’éclaircir.

L’autre phénomène marquant du jour c’est le vent en montagne, notamment sur les Hauts de l’Ouest, des rafales entre 80 et 90 km/h sont possibles en matinée au Piton Maïdo.

Par ailleurs, la houle australe qui est arrivée vendredi, prend du volume ce samedi, les vagues atteignent 2 mètres en matinée puis 2 mètres 50 en soirée, en moyenne, entre Saint-Gilles et Saint-Philippe.

Prévisions pour le dimanche 03 décembre

Le temps s’améliore avec le retour du soleil mais le vent reste toujours vigoureux et souffle en rafales en Montagne et sur les côtes exposées. En effet, le vent d’ouest sensible sur le littoral Nord et Sud s’installe de façon inhabituelle sur l’île mais dans un air plus sec que la veille. Les températures maximales reprennent quelques degrés par rapport à la veille et les nuages de pentes se forment tardivement avec une préférence pour Salazie et Takamaka. On peut s’attendre à quelques gouttes de pluies. Côté mer, la houle de 2m50 déferlant sur le sud sauvage s’oriente un peu plus sud.