Fermeture de la Cité des Arts

Nous vous informons que les établissements de la SPL Territo’Arts seront fermés du 20 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Nous serons de retour le 4 janvier.

Cependant, nous vous laissons découvrir un aperçu de notre nouvelle programmation en janvier 2024 :

CITÉ DES ARTS

– Vendredi 19 janvier à 19h : Urban Block Party || Concert de Hip-Hop et Rap avec Krisy et So Watts

– Samedi 20 janvier de 13h à 17h : The Throne : Battle Afro || Battle de danse Afro

– Samedi 20 janvier à 20h : Stylo G / 1ère partie : Pix’L || Concert de dancehall

Expositions

– Jusqu’au 27 janvier 2024 : Maison-île || Exposition de Yannick Candin et Rung-Tsu Chang en médiation culturelle (Gratuit)

– Jusqu’au 2 mars 2024 : Open Space || Exposition collective au Banyan (Gratuit)

– Jusqu’au 1er juin 2024 : Zièt dann fénoir || Exposition de Chloé Robert et Joëlle Ecormier dans les espaces extérieurs (Gratuit)