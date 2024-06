Extradé de Maurice, Jean-Hubert Célerine, dit Franklin, condamné à six ans de prison et à une interdiction définitive de territoire

Jean-Hubert Célerine, alias Franklin, a finalement été extradé de Maurice vers La Réunion, où il avait été condamné par contumace à sept ans de prison pour trafic de zamal. Arrêté pour blanchiment d’argent en début d’année 2023, le présumé trafiquant de drogue a mis fin à ses recours judiciaires et a été rejugé ce jeudi pour complicité de détention, d'acquisition, de transport en contrebande et d'exportation de stupéfiants. Il a été condamné à 6 ans de prison, 50.000 euros d'amende et une interdiction définitive de territoire. Une information Zinfos974.

Janvier dernier, la justice de Maurice confirmait l’extradition de Jean-Hubert Célerine, aussi connu sous le nom de Franklin, vers La Réunion. Yacine Varma, son avocat, avait alors annoncé son intention de faire appel de cette décision. Mais depuis mi-mars, le supposé trafiquant de drogues et tête de réseau d’un trafic inter-îles avait jeté l’éponge en finissant par accepter son transfert vers la Réunion.

Son arrivée à Gillot a été suivie de sa présentation au procureur de la République qui lui a signifié la décision du tribunal correctionnel de Saint-Denis, lequel l’a condamné à sept ans de prison en son absence en juillet 2021 pour son implication dans un réseau de trafic de drogue, spécifiquement du zamal, entre La Réunion et Maurice pendant les années 2017 et 2018.

Frappé par trois mandats d’arrêt en 2019, 2021 et 2024, le Mauricien né en 1989 n’avait pas été inquiété sur l’île sœur jusqu’à ce qu’il soit interrogé par la commission anti-corruption au début de l’année 2023. Depuis février dernier, Franklin était détenu dans les geôles de son pays, suspecté de blanchiment d’argent.

Jérémy Décidé, surnommé Nono et considéré comme l’un des complices de Franklin, avait, lui aussi, été condamné par contumace en juillet 2021. Il a été extradé vers La Réunion en juillet dernier. Après avoir contesté cette décision de justice, il a bénéficié d’un nouveau procès qui lui a valu une condamnation à quatre ans de prison en août 2023.

Lors du transfert en première classe de Franklin, nos confrères de lexpress.mu ont indiqué qu’avec son départ pour notre département, toutes les charges qui pesaient contre lui étaient annulées à Maurice. Ainsi, une fois sa peine purgée à La Réunion, Jean-Hubert Célerine serait un homme libre. Ses avoirs et ses comptes bancaires sont néanmoins gelés : deux speedboats, un jet ski, un bateau, et 60 voitures récentes via sa compagnie Topfleet, une des trois sociétés qu’il possède. Ce gel touche également ses biens immobiliers, dont une maison à La Gaulette, près du Morne, dont la valeur est estimée à 500.000 euros. Une dizaine de personnes soupçonnées d’être des prête-noms avaient été arrêtées à Maurice dans le cadre de l’enquête de 2023, puis libérées sous caution.

Ce jeudi, Jean-Hubert Célerine sera rejugé et assisté de son conseil Me Fabian Gorce pour complicité de détention, d’acquisition, de transport en contrebande et d’exportation de stupéfiants.

Le parquet a requis sept ans et interdiction définitive de territoire. Le tribunal l’a finalement reconnu coupable et l’a condamné à six ans de prison, 50.000 euros d’amende et une interdiction définitive de territoire.