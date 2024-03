Trafic de drogue Réunion-Maurice : Francklin accepterait d’être extradé

Jean-Hubert Célerine, également connu sous le nom de Franklin, qui a été condamné à 7 ans de prison par contumace (c’est-à-dire en son absence au procès) à La Réunion pour trafic de drogue, abandonne la procédure qu’il a engagée à Maurice, destinée à lui éviter d’être extradé à La Réunion.

Il a consenti à son extradition vers La Réunion, indique le journal Le Mauricien dans ses colonnes ce jeudi 14 mars. C’est ce qu’aurait déclaré son avocat, Me Yatin Varma, hier. Avec les avocats Me Alexandre Leblanc et Me Deepak Soobhug, ils ont rencontré l’individu ce mardi à la prison de haute sécurité de Melrose pour finaliser les détails de cette décision.

Les avocats auraient expliqué au prévenu qu’il y avait plusieurs points valables qu’ils auraient pu soulever lors de la procédure de révision judiciaire qu’il avait demandée contre la décision d’extradition, demande déposée devant la Cour suprême le 26 janvier. Une demande formelle d’extradition avait été formulée le 21 février 2023. L’Attorney-General (équivalent du Procureur général), Maneesh Gobin, avait alors enclenché la procédure d’extradition devant la Cour de district de Port-Louis. Une procédure avait débuté le 6 avril 2023. La magistrate mauricienne Shavina Jugnauth, ayant présidé cette procédure, avait ordonné l’extradition de Nono en août 2023 et celle de Franklin le 12 janvier dernier, ajoute Le Mauricien.

Cependant, « Franklin », prenant en compte le temps qu’il passerait en détention en attendant l’issue de la révision judiciaire et tout recours possible devant le Conseil privé, a préféré mettre fin à ces procédures, qui durent depuis déjà 13 mois. Plus d’informations à venir.