Etang-Salé : L’adjointe à la culture Lydie Delgard démissionne pour des raisons de santé

Après le départ d’Isaline Tronc et Gilles Clain, Lydie Delgard démissionne, a confirmé Mathieu Hoarau, hier, à l’occasion d’une conférence de presse sur les législatives. Le maire de l’Étang-Salé a cependant tenu à préciser les raisons de ce départ. Dans ce cas, aucune velléité “d’ambitions personnelles” mais des raisons de santé qui poussent son adjointe déléguée à l’attractivité, au rayonnement culturel et à l’animation à partir. Un renoncement pris d’un commun accord et validé par le préfet.

“Je remercie Madame Delgard pour ces deux années au sein de cette majorité, pour le travail mené à la présidence du théâtre”, a déclaré Mathieu Hoarau. “Elle m’a bien dit qu’elle allait se concentrer sur sa vie personnelle et professionnelle et surtout prendre soin d’elle”.

Mathieu Hoarau veut ainsi faire taire les rumeurs alors qu’Isaline Tronc, ex 2e adjointe, s’est vue retirer ses délégations et que Gilles Clain a aussi rejoint l’opposition. “ Pour mettre fin à toute polémique éventuelle, elle ne rejoint pas l’opposition, elle n’a aucune ambition personnelle sur la ville de l’Étang-Salé », a-t-il clos le chapitre.