Engagement renouvelé de l’État pour soutenir l’artisanat réunionnais

Ce lundi, l’État et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMAR) ont signé convention d’objectifs et de moyens 2023-2027. Ce partenariat renforce l’engagement à soutenir les entreprises artisanales de l’île dans une dynamique de croissance durable, malgré les défis multiples auxquels elles sont confrontées.

L’artisanat à La Réunion est un secteur clé de l’économie. Il représente 25.000 entreprises et pèse plus de 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 11% du produit intérieur brut (PIB) de l’île. Tout naturellement, l’État et la Chambre de métiers ont signé, ce jour, la convention d’objectifs et de moyens (COM) 2023-2027. Il s’agit de la déclinaison opérationnelle du contrat d’objectifs et de performances mise en œuvre par la ministre déléguée chargée des entreprises, Olivia Grégoire, et le réseau national des Chambres de métiers.

« Axes de travail consolidés »

« Les axes de travail pour la période 2023-2027 sont aujourd’hui consolidés dans ce document au service de l’artisanat réunionnais. Par cette nouvelle contractualisation, la CMAR de La Réunion intègre ainsi dans son projet consulaire les missions régaliennes qui lui sont confiées, tout en s’engageant dans une démarche renouvelée de performance et de mesure de son impact », explique Jérôme Filippini, préfet de La Réunion.

Les missions de la CMAR, définies par cette convention, doivent non seulement répondre aux besoins des entreprises locales, mais aussi contribuer à la réussite des politiques publiques, en harmonie avec les stratégies de développement économique régional. Ce cadre stratégique, qui bénéficie du financement de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TFCMA), s’articule autour de six axes principaux.

Offres adaptées aux besoin

Parmi, ces axes prioritaires pour l’artisanat réunionnais : l’adoption de pratiques écologiquement responsables, la transformation numérique pour accroître leur compétitivité ou encore valoriser les métiers de l’artisanat, renforcer la représentation des entreprises artisanales, et promouvoir les territoires.

« Cette convention conforte la Chambre dans ses missions, en sa qualité d’acteur majeur de proximité. Elle nous permettra de proposer une offre de services adaptée aux besoins de nos clients que sont notamment les chefs d’entreprise artisanale, les porteurs de projet en création d’activité, les apprentis, les publics en recherche de qualification, et les partenaires. Enfin, elle servira de levier à la CMAR pour mieux préparer le secteur aux enjeux du futur », souligne Bernard Picardo, président de la Chambre de métiers.

Un soutien crucial dans un contexte de crise

Ce renforcement du partenariat entre l’État et la CMAR intervient à un moment critique pour le secteur. Les artisans, confrontés à une série de crises — économique, énergétique, sanitaire, et géopolitique — ont su faire preuve d’une résilience remarquable. Ils ont embrassé la transformation numérique et adopté des pratiques durables pour s’adapter aux nouveaux défis.

De même, les CMA, qui accompagnent ces entreprises au quotidien, doivent désormais se réinventer pour continuer à jouer leur rôle essentiel. La CMAR de La Réunion, en signant cette convention, s’engage ainsi dans un plan de transformation destiné à préserver ses capacités d’action sur les plans stratégique, humain et financier.

(Photo et vidéo Alexandre Robert)